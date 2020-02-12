الصين: حالات الاصابة بفيروس كورونا تتراجع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت الصين، يوم الأربعاء، بأن حالات فيروس كورونا أقل عددًا منذُ نهاية يناير/ كانون الثاني.

وذكرَ المستشار الطبي الصينيّ، تشونغ نان شان، فيما يتعلق بتفشي الفيروس، إن "عدد حالات الإصابة الجديدة ينخفض في بعض الأقاليم، وتوقع أن يبلغ الوباء ذروته هذا الشهر".

وقال خبير الأوبئة، تشونغ، أمس يوم الثلاثاء "أتوقع أن ينتهي هذا التفشي أو هذا الحدث بحلول أبريل مثلا".

وذكر مسؤولون الصحة الصينيون أن إجماليّ حالات الإصابة في الصين بلغ الآن 44 ألف حالة، منها 2015 حالة مؤكدة في 11 شباط/ فبراير، وهو أقل معدل زيادة يومي في الحالات الجديدة منذ 30 كانون الثاني/ يناير.

وعدّلت الصين في الأسبوع الماضي تعليمات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته حيث قالت إن "تسجيل الحالات يجب أن يقتصر على تلك التي تبدو عليها مؤشرات الحاجة لرعاية سريرية".

وزاد عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الصين الرئيسي 97 حالة ليصل إلى 1113 شخصا حتى نهاية يوم الثلاثاء.

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وعلى الرغم من أن مسؤولي الصحة في الصين قالوا إن الوضع تحت السيطرة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوباء يشكل تهديدًا عالميا ربما أسوأ من الإرهاب.

وأضاف أحد مسؤولي الصحة في أستراليا، برندن ميرفي، لهيئة الإذاعة الأسترالية يوم الأربعاء "أعتقد أنه يتعين أن نتابع البيانات عن كثب في الأسابيع المقبلة قبل إطلاق أي تكهنات". وأشاد "بالجهود الجبارة" التي تبذلها الصين لاحتواء الفيروس.

وتأكدت إصابة المئات في عشرات البلدان والمناطق في أنحاءِ العالم شملت حالتي وفاة واحدة في هونج كونج والأخرى في الفلبين. وذكرت صحيفة "ذي غارديان" اليوم الأربعاء بأن شخص بريطانيّ قد أصيب بالفيروس.

ويُذكر بأن أكبر عدد إصابات جماعية خارج الصين على متن السفينة السياحية الموضوعة قيد الحجز الصحي قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية وعلى متنها نحو 3700 شخص، حيث تأكدت إصابة 39 حالة جديدة على متنها ليصل عدد الإصابات إلى 175 حالة.

ومنعت تايلاند ركاب سفينة أخرى هي السياحية من النزول في موانئها لتصبح أحدث بلد يمنع هذه السفينة من الرسو بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا على الرغم من عدم ظهور أي حالات إصابة مؤكدة على متنها.