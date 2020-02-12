الجيش اللبناني يطلق النيران باتجاه طائرة إسرائيلية

الأربعاء 12 فبراير 2020

صورة ارشيفية

أطلق الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، نيرانه تجاه طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية.

Advertisements

وأفادت الوكالة "الوطنية للإعلام" بأن طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "درون" خرقت الأجواء اللبنانية مقابل بلدة ميس الجبل- محلة كروم الشراقي، حيث أطلق الجيش اللبناني طلقات نارية عدة بإتجاهها دون إصابتها.

وعلى الفور، عادت الطائرة إلى داخل إسرائيل، وسط انتشار أمني للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في المحلة المذكورة.

ونشرت قيادة الجيش اللبناني بيانا جاء فيه:

بتاريخه وقرابة الساعة 20,00، خرقت طائرة مسيرة (درون) معادية الأجواء اللبنانية فوق ميس الجبل، حيث أطلق عناصر الجيش النار باتجاهها، ما أجبر المسيرة على الانسحاب نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة.