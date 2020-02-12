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الخزانة الأمريكية تكشف مفاجآة بشأن تأثير كورونا على الإقتصاد العالمي

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 12 فبراير 2020

وزير الخزانة الأمريكي

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، اليوم الأربعاء، إن الأثر الاقتصادي السلبي الناجم عن تفشي فيروس كورونا هو حدث لمرة واحدة ولن يستمر بعد عام 2020.

وحسب "رويترز"، قال مونشين في جلسة استماع أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ حول خطة ميزانية إدارة ترامب، إن الفيروس التاجي لن يؤثر على توقعات النمو في الولايات المتحدة على المدى الطويل.

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وقال منوشين: "لا أتوقع أن يكون لفيروس كورونا تأثير بعد هذا العام".

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، رغم أنه أشار إلى التهديد المحتمل من فيروس كورونا في الصين ومخاوف بشأن قوة الاقتصاد في الأجل الطويل.

وأضاف باول: "لا يوجد سبب لعدم استمرار النمو"، مكررا رأي البنك المركزي الأمريكي بأن النطاق الحالي الذي يستهدفه لتكاليف الاقتراض القصير الأجل، والذي يتراوح من 1.50 في المئة إلى 1.75 في المئة، "مناسب" للحفاظ على مسار النمو.

لكنه قال إن تفشي فيروس كورونا الجديد سيؤثر على الصين وأقرب جيرانها وشركائها التجاريين وستكون له "في الغالب بعض الآثار على الولايات المتحدة".

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