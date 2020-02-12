اليمن يشارك في أعمال الدورة الـ47 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالقاهرة

الأربعاء 12 فبراير 2020

شاركت الجمهورية اليمنية ،اليوم، في اعمال الدورة الـ 47 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المنعقدة في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة بوقد ترأسه وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل عبد الحفيظ.



وتناقش الدورة على مدى ثلاثة ايام بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة، فضلا على القطاعات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك، الانتهاكات الجسيمة والواسعة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في اليمن،وكذا الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، والانتهاكات التي تمس حق النساء والأطفال والشيوخ في الحياة وحقوق جثامين الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام.

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الجدير ذكره ،أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي جهاز جامعة الدول العربية المختص بمواضيع حقوق الإنسان في الوطن العربي تحت إشراف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومن أهم اختصاصاتها تقديم الرأي الاستشاري للدول الأعضاء في مواضيع حقوق الإنسان المختلفة، وإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليميا ودوليا، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الحكومية على مستوى الدول الأعضاء في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

شارك في الدورة المستشار بالمندوبية الدائمة لبلادنا لدى الجامعة العربية أديب الثور ،ومدير عام الدراسات والبحوث بالوزارة وليد الأبارة.