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خفر السواحل تصدر تنبيها للصيادين من التعمق نحو جزيرة سقطرى

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 12 فبراير 2020

أصدرت قوات خفر السواحل تنبيها للصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر بشأن انخفاض درجة الحرارة وارتفاع الأمواج في المياه الإقليمية.

 

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وأوضح البيان بأن موجة برد قادمة يصاحبها ارتفاع للأمواج من المتوقع أنها بدأت اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت القادم، تجتاح عموم سواحل حضرموت والمهرة وشبوة، وتؤثر باضطراب البحر في مسافة بحرية بعمق بحر العرب وخليج عدن 3 الى 20 ميل بحري.

 

ونبهت قيادة خفر السواحل الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر بأخذ الحيطة والحذر من التعمق نحو جزيرة سقطرى، ومتابعة النشرات الصادرة عن خفر السواحل، للحفاظ على سلامة أرواح الصيادين.

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