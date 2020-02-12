موسكو تعلن مقتل طفل سوري على يد القوات الأمريكية

الأربعاء 12 فبراير 2020

صورة ارشيفية

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري بورينكوف، اليوم الأربعاء، أن إطلاق القوات الأمريكية النار على المدنيين في سوريا وقع خلال نزاع بسبب قافلة انحرفت عن الطريق، وأدى إلى وفاة طفل في الـ14 من عمره.

Advertisements

وقال بورينكوف في بيان "عند الساعة 10.30 من يوم 12 فبراير، أوقفت القوات الحكومية السورية قافلة تابعة للجيش الأمريكي، كانت قد انحرفت عن الطريق، عند نقطة تفتيش بالقرب من قرية خربة عمو، الواقعة شرق القامشلي في محافظة الحسكة".

وأضاف "حدث اشتباك بين القوات الأمريكية والسكان المحليين، مما أدى إلى إطلاق القوات الأمريكية للنار على المدنيين".

وتابع قائلا "نتيجة للحادثة أصيب أحد السكان المحليين بجروح. وقتل صبي آخر يبلغ من العمر 14 عاما، يدعى فيصل خالد محمد".

وأوضح بورينكوف أنه "بفضل جهود الجنود الروس الذين وصلوا إلى موقع الحادث، تمكنت القوات الروسية من منع تصعيد النزاع مع السكان المحليين وضمان خروج القافلة العسكرية الأمريكية إلى أماكن تمركزها بالقرب من قرية حيمو في محافظة الحسكة".