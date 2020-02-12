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شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: القوات الأمريكية أطلقت النار على مدنيين في سوريا أثناء نزاع بينهم والان مع التفاصيل
الأربعاء 12 فبراير 2020
صورة ارشيفية
أعلن مركز المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية بدأت في إطلاق النار على مدنيين في سوريا أثناء نزاع بسبب انحراف قافلة عن المسار.
وقال مركز المصالحة، "تم إيقاف النزاع بين العسكريين الأمريكيين والسكان المحليين في سوريا بفضل القوات الروسية التي قادت القافلة إلى القاعدة".
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