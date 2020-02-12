الأمم المتحدة: قوات حفتر تمنع رحلاتنا الجوية من وإلى ليبيا

القاهرة ـ رويترز: قالت الأمم المتحدة امس إن ماتعرف بـ”قوات شرق ليبيا” التابعة لخليفة حفتر تمنع الرحلات الجوية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان “تأسف الأمم المتحدة في ليبيا لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا”. وأضافت “تكرر هذا الأمر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية”. وتحاول قوات حفتر منذ أبريل الماضي انتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس من الحكومة المعترف بها دوليا لكنه فشل في اختراق دفاعات المدينة.

ويتوسط غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا بين حفتر وبين حكومة طرابلس.

ونددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضربات جوية ألقت بالمسؤولية فيها على قوات حفتر لكن دون ذكر القوات بالاسم في أغلب الأحيان. واتهم مسؤولون من شرق ليبيا سلامة بالانحياز، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة. ولبعثة الأمم المتحدة قاعدة كبيرة في طرابلس، وهي تقدم الإغاثة الإنسانية للمهاجرين والنازحين نتيجة الصراع. يذكر أن الجيش الليبي انقسم مع بدء الأزمة السياسية الليبية عام 2014.

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