انفجار خطابات مفخخة في هولندا

أمستردام ـ د ب أ: انفجرت خطابات يُشتبه في أنها مملوءة بمواد متفجرة أمس في شركتين بهولندا. وقالت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الواقعتين لم تسفرا عن إصابات. وحدث الانفجاران صباح أمس في العاصمة الهولندية أمستردام وفي مدينة كيركراده الهولندية المتاخمة للحدود الألمانية بجنوب شرق هولندا. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك صلة بين الانفجارين. وبحسب البيانات، انفجرت الخطابات في الواقعتين في وحدتي البريد بالشركتين. ولم يتضح بعد حجم الخسائر المادية الناجمة عن الانفجارين. وخلال الأسابيع الماضية تم العثور في عدة شركات ومنظمات بهولندا على خطابات مليئة بمواد متفجرة، لكنها لم تصل إلى حد الانفجار. ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك صلة بين هذه الوقائع والانفجارين اللذين حدثا أمس.

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