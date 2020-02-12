العراق يخسر أمام الأردن في بطولة الملك عبد الله لكرة السلة

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2020-02-12 | 20:16
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خسر المنتخب الوطني لكرة السلة، امام نظيره الأردني بفارق 6 نقاط في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة "الملك عبد الله"، لمقامة منافساتها في الأردن.
الموجهة التي أقيمت على قاعة الحسن، أنتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 83-77، ليتلقى ول خسارة له في البطولة التي استهل بها مشاركته، أمس الثلاثاء.
وكان المنتخب الوطني قد تغلب على نظيره السوري بنتيجة 63-60، أمس الثلاثاء.
وسيواجه منتخب اسود الرافدين المنتخب اللبناني، غداً الخميس على قاعة الأمير حمزة في إطار منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.
وكان المنتخب الوطني قد تغلب على نظيره السوري بنتيجة 63-60، أمس الثلاثاء.
وسيواجه منتخب اسود الرافدين المنتخب اللبناني، غداً الخميس على قاعة الأمير حمزة في إطار منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.
المحرر: محمد خليل
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