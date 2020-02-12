العراق يخسر أمام الأردن في بطولة الملك عبد الله لكرة السلة

الموجهة التي أقيمت على قاعة الحسن، أنتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 83-77، ليتلقى ول خسارة له في البطولة التي استهل بها مشاركته، أمس الثلاثاء.

وكان المنتخب الوطني قد تغلب على نظيره السوري بنتيجة 63-60، أمس الثلاثاء.



وسيواجه منتخب اسود الرافدين المنتخب اللبناني، غداً الخميس على قاعة الأمير حمزة في إطار منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.