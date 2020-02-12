الجيش الليبي: قبول وقف إطلاق النار جاء من مصدر قوة وقادرون على حسم المعركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فندت القيادة العامة للجيش الليبي ما وصفته بادعاءات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن عدم منح إذن للطائرات التابعة لها بالهبوط في المطارات الليبية.

ووقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، في مؤتمر صحفي من بنغازي، الأربعاء، إن "طائرات الأمم المتحدة مسموح لها بالهبوط في كل المطارات التي نؤمنها في كل أرجاء البلاد باستثناء مطار قاعدة امعيتيقة ومطار مصراته، وهما ليسا تحت تأمين القيادة العامة".

وأشار إلى أن "هذين المطارين تحت تصرف مليشيات حكومة السراج وخاصة قاعدة امعتيقة الجوية والتي تعتبر منطقة عمليات عسكرية وثم ضمها لمنطقة الحظر الجوي حتى نضمن سلامة الطائرات والمسافرين من أي عمليات إرهابية".

وأكد أن "ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة لا يعبر عن حقيقة الأمور ولا ينقل الصورة الحقيقية للرأي العام المحلي والدولي والى صانعي القرار في هيئة الأمم المتحدة".