الجيش اللبناني يطلق النار نحو طائرة إسرائيلية مسيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدت قوات الجيش اللبناني، مساء الأربعاء، إلى طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في بلدة ميس الجبل- محلة كروم الشراقي جنوبي البلاد.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن قوات الجيش تصدت للطائرة المسيرة التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض، بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها دون إصابتها.

وعلى الفور عادت الطائرة إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وسط انتشار أمني للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية جنوبي البلاد.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت السلطات اللبنانية، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد، في واقعة هي الثالثة خلال شهرين.

وفي 25 أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش اللبناني سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول حادثة من نوعها، منذ حرب يوليو/تموز 2006، وصدور القرار 1701 الذي أرسى وقفاً للأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل، وعزز انتشار قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان.