إيران تهدد "برد ساحق" على أي تحرك إسرائيلي ضد مصالحها بالمنطقة

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عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية

نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله يوم الأربعاء إن بلاده سترد بقوة على أي تحرك إسرائيلي ضد مصالحها في المنطقة.

وقال موسوي إن إيران ”ستوجه ردا ساحقا سيجعل هذا النظام يندم على القيام بأي عدوان أو عمل أحمق ضد مصالح بلادنا في سوريا وفي المنطقة“.

ويتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل بشن هجمات على قوات عسكرية في سوريا متحالفة مع طهران.