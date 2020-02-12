انت الان تتابع #إيران تهدد "برد ساحق" على أي تحرك إسرائيلي ضد مصالحها بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله يوم الأربعاء إن بلاده سترد بقوة على أي تحرك إسرائيلي ضد مصالحها في المنطقة.
وقال موسوي إن إيران ”ستوجه ردا ساحقا سيجعل هذا النظام يندم على القيام بأي عدوان أو عمل أحمق ضد مصالح بلادنا في سوريا وفي المنطقة“.
ويتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل بشن هجمات على قوات عسكرية في سوريا متحالفة مع طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر #إيران تهدد "برد ساحق" على أي تحرك إسرائيلي ضد مصالحها بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.