شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يحذر مجلس الشيوخ من تحييد صلاحياته بشأن إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، من الموافقة على قرار سيحد من قدرته على شن حرب على إيران، قائلا: إن القرار سيبعث ”بإشارة سيئة للغاية“ ويتيح لطهران التصرف دون رادع.

وقال ترامب على تويتر: ”من المهم جدا لأمن بلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ بالموافقة على قرار صلاحيات الحرب الخاص بإيران. نقوم بعمل جيد جدا مع إيران وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف“. وكان الديمقراطيون قالوا، الشهر الماضي، إنهم يملكون الأصوات الكافية بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون؛ لإقرار الإجراء الذي سيفرض على الرئيس الحصول على موافقة الكونغرس قبل الشروع في أي عمل عسكري ضد إيران.

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