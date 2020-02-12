شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاع الروسية: القوات الأمريكية أطلقت النار على مدنيين في سوريا أثناء نزاع بينهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مركز المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية بدأت في إطلاق النار على مدنيين في سوريا أثناء نزاع بسبب انحراف قافلة عن المسار.



وقال مركز المصالحة، "تم إيقاف النزاع بين العسكريين الأمريكيين والسكان المحليين في سوريا بفضل القوات الروسية التي قادت القافلة إلى القاعدة".

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