شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماكرون يدعو حفتر لزيارة فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلم مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، اليوم الأربعاء، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس.



وكان حفتر قد بحث اليوم في الرجمة، ضاحية بنغازي الشرقية، مع فارنو التطورات في الأزمة الليبية.

ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية اليوم عن المكتب الإعلامي للجيش، أن "حفتر بحث اليوم مع كريستوف فارنو، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة".

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