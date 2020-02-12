شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنباء عن ارتفاع أسعار البنزين في السودان خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 قال مصدر بوزارة النفط، إن بعض أسعار البنزين في السودان سترتفع من 6 جنيهات للتر إلى 28 جنيها من منتصف فبراير/ شباط.

وحسب "رويترز" قال مصدر بوزارة النفط اليوم الأربعاء إن السودان سيرفع سعر البنزين المباع تجاريا في بعض محطات الوقود إلى 28 جنيها سودانيا (55 سنتا أمريكيا) للتر من 6 جنيهات بدءا من منتصف فبراير/ شباط. وستظل الحكومة تدعم البنزين المباع بالسعر الجديد بنسبة 50 في المئة من تكلفته.

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