الناتو: سنبقى في العراق طالما مرحب بنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن اجتماعات وزراء دفاع الناتو في بروكسل ناقشت الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقال ستولتنبرغ: "ناقشنا، اليوم الأربعاء، الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، متابعا: "الحلفاء يدعمون عملية الناتو التدريبية في العراق".

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وأضاف ستولتنبرغ: "نحن على تواصل مع الحكومة العراقية، وهدفنا زيادة قدرة القوات العراقية. نريد ضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي كما نشدد على التزامنا بمكافحة الإرهاب".

وأتم ستولتنبرغ: "سنبقى في العراق طالما مرحب بنا هناك".

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

ويشهد العراق مظاهرات اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول للمطالبة بعزل النخبة الحاكمة التي وصفها المحتجون بأنها فاسدة وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد، أسفرت إلى الآن عن مقتل 500.