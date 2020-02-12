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300 عائلة مهددة بالتشرد.. وانحصار مظاهرات العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد أنها بدأت في إعادة فتح جسر السنك في بغداد والساحات القريبة منه، كما حصرت مكان المظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أن «قيادة عمليات بغداد ستستمر بواجباتها لتأمين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في العاصمة بغداد».

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وجاء في البيان «بما أن المتظاهرين السلميين حددوا منطقة التظاهر في ساحة التحرير، فقد تم تخصيص قوة حماية لهم ولمنطقة التظاهر، وباشرت القوات بفتح المناطق الأخرى: ساحة الخلاني وشارع الرشيد وساحة الوثبة وجسر السنك، وتجري الأعمال الآن لرفع القطوعات وتنظيف المناطق».

وحذرت القيادة «المتظاهرين السلميين» من «الاندفاع إلى خارج ساحة التحرير أو استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الأمنية».

وعلى صعيد متصل، أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي أن 300 عائلة فلسطينية باتت مهددة بالتشرد في العراق بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الإيجار عنها.

وقال البياتي، في بيان بثه موقع «السومرية نيوز» العراقي إن تلك العوائل لديها نية بالتظاهر في ساحة التحرير للبحث عن حلول.