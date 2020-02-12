شكرا لقرائتكم خبر

المعلمي يشارك مجلس الأمن مناقشة القضية الفلسطينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ نيويورك

شارك مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمس، في جلسة مجلس الأمن المنعقدة لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

واستمع والحضور إلى الإحاطة التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول موقف بلاده من مبادرة السلام الأمريكية «صفقة القرن»، وكلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، والبيان المشترك لأعضاء دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، بلجيكا وفرنسا وإستونيا وألمانيا وبولندا، والبيانات التي ألقيت في هذا الشأن.

وأكد المعلمي في مناسبات عدة سابقة موقف المملكة الثابت والراسخ في نصرة القضية الفلسطينية، وأنها تقبل ما يقبل به ويرتضيه الشعب الفلسطيني وقيادته وترفض ما يرفضه الفلسطينيون.