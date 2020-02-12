الدفاع الروسية: القوات الأميركية أطلقت النار على مدنيين في سوريا أثناء نزاع بينهم

أعلن مركز المصالحة في ​سوريا​ التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​ أن "​القوات الأميركية​ بدأت في ​إطلاق النار​ على ​مدنيين​ في سوريا أثناء نزاع بسبب انحراف قافلة عن المسار". إضغط للمزيد

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