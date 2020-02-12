الخارجية الاميركية: الشراكة مع السعودية مهمة للتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار

اعلن وزير ​الخارجية الاميركية​ ​مايك بومبيو​، في حديث له، ان "​اميركا​ لديها مع ​السعودية​ مصلحة واحدة في خفض التصعيد في ​اليمن​، وان الشراكة مع السعودية مهمة للتصدي لسلوك ​إيران​ المزعزع للاستقرار". إضغط للمزيد

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