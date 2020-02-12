الرئاسة الفرنسية: إمكانية لإرجاء موعد القمة الرباعية المقبلة حول أوكرانيا

أعلنت ​الرئاسة الفرنسية​ (​الإليزيه​) في بيان، أنّ "موعد القمة الرباعية المقبلة حول الأزمة الأوكرانية قد يرجأ بسبب تغيير المفاوضين في ​موسكو​ وكييف"، موضحةً أنّ "هذه التغييرات قد تُمدّد الجدول قليلًا".

وكان الرؤساء الروسي ​فلاديمير بوتين​ والأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ والفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ والمستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، قد تعهدوا خلال القمة الأخيرة في ​باريس​ في 9 كانون الأول 2019، اللقاء مجدّدًا خلال أربعة شهور، أي في 9 نيسان كحدّ أقصى.

ويوم أمس الثلثاء، أعلن ​الكرملين​ تعيين أحد المقربين لبوتين، ديمتري كوزاك، كمفاوض رئيسي في ​أوكرانيا​ ليحلّ مكان فلاديسبلاف سوركوف، الّذي أشرف منذ عام 2013 على ملف علاقات ​روسيا​ مع أوكرانيا ودول سوفياتية سابقة.