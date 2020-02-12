أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) في بيان، أنّ "موعد القمة الرباعية المقبلة حول الأزمة الأوكرانية قد يرجأ بسبب تغيير المفاوضين في موسكو وكييف"، موضحةً أنّ "هذه التغييرات قد تُمدّد الجدول قليلًا".
وكان الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد تعهدوا خلال القمة الأخيرة في باريس في 9 كانون الأول 2019، اللقاء مجدّدًا خلال أربعة شهور، أي في 9 نيسان كحدّ أقصى.
ويوم أمس الثلثاء، أعلن الكرملين تعيين أحد المقربين لبوتين، ديمتري كوزاك، كمفاوض رئيسي في أوكرانيا ليحلّ مكان فلاديسبلاف سوركوف، الّذي أشرف منذ عام 2013 على ملف علاقات روسيا مع أوكرانيا ودول سوفياتية سابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الفرنسية: إمكانية لإرجاء موعد القمة الرباعية المقبلة حول أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.