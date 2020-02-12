ترامب: أغلب الأميركيين يؤيدون عملية قتل قاسم سليماني الإرهابي

أعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​اميركا​ تقوم بعمل جيد ضد ​إيران​ وليس الوقت مناسبا لأي تراخ"، موضحاً ان "أغلب الأميركيين يؤيدون عملية قتل قائد ​فيلق القدس​ سابقاً ​قاسم سليماني​ الإرهابي".

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