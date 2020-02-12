حكومة باكستان تمتنع عن إجلاء 800 طالب من منطقة انتشار "كورونا" في الصين

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأن "حكومة ​باكستان​، قررت خلافا عن معظم دول العالم، الامتناع عن إجلاء مجموعة كبيرة من مواطنيها العالقين في مدينة ووهان ​الصين​ية، معقل فيروس "كورونا" الفتاك، حيث وجد 800 طالب باكستاني أنفسهم عالقين في ووهان، إذ حثتهم حكومتهم على البقاء في المدينة، رغم المخاوف المتزايدة على صحتهم".

ونقلت الصحيفة، تأكيد وزير الصحة الباكستاني ظفر ميرزا، أن "هذا الموقف يأتي بسبب عدم امتلاك إسلام آباد القدرة على منع تفشي الفيروس في البلاد، والعجز عن معالجة المصابين به محليا، وأن إجلاء هؤلاء الطلبة سيكون خطوة غير مسؤولة".

وأعرب ميرزا عن قناعته بأن "هذا الموقف لا يصب فقط في مصلحة الدولة، بل وفي مصلحة الطلبة أنفسهم أيضا"، مشيرا إلى "جهود الصين الرامية إلى احتواء الأزمة"، داعيا إلى "تفادي خطوات غير مسؤولة قد تؤدي إلى انتشار الفيروس على نطاق أوسع".