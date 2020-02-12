الناتو: نحن على تواصل مع الحكومة العراقية وهدفنا زيادة قدرة القوات العراقية

أعلن أمين عام ​حلف شمال الأطلسي​ "ناتو"، ​ينس ستولتنبرغ​، أن "اجتماعات وزراء دفاع الناتو في بروكسل ناقشت الوضع في ​الشرق الأوسط​ و​شمال أفريقيا​، والحلفاء يدعمون عملية الناتو التدريبية في العراق"، لافتاً الى ان "الناتو على تواصل مع ​الحكومة العراقية​، وهدفنا زيادة قدرة ​القوات العراقية​، ونريد ضمان عدم عودة ​تنظيم داعش الإرهابي​ كما نشدد على التزامنا ب​مكافحة الإرهاب​".

هذا وأعلنت السلطات العراقية في كانون الأول 2017، عن "تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد".

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