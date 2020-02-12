الناتو: نحن على تواصل مع الحكومة العراقية وهدفنا زيادة قدرة القوات العراقية

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن "اجتماعات وزراء دفاع الناتو في بروكسل ناقشت الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحلفاء يدعمون عملية الناتو التدريبية في العراق"، لافتاً الى ان "الناتو على تواصل مع الحكومة العراقية، وهدفنا زيادة قدرة القوات العراقية، ونريد ضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي كما نشدد على التزامنا بمكافحة الإرهاب".
هذا وأعلنت السلطات العراقية في كانون الأول 2017، عن "تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد".
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