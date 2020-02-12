الدفاع التركية تدعو الناتو لمنحها دعما في تصعيدها مع الجيش السوري

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أن "​وزير الدفاع التركي​، ​خلوصي أكار​، عقد على هامش اجتماع ​الناتو​ في ​بروكسل​، لقاءات مع عدد من نظرائه، بينهم الأميركي ​مارك إسبر​، وذلك قبل بدء المناقشات العامة التي من المتوقع أن تتطرق إلى موضوع إدلب"، مشيرة الى أن "أكار دعا كلا من ​الولايات المتحدة​ وحلف الناتو، إلى تعزيز دعمهما ل​تركيا​ في ظل تصعيد التوتر في منطقة إدلب شمال غرب ​سوريا​"، معربا لإسبر "عن ارتياحه لتصريحات المسؤولين الأمريكيين حول آخر التطورات في إدلب"، ومشدد في هذا السياق على "أهمية تقديم الولايات المتحدة والناتو مساهمة ملموسة في تسوية هذه القضية".

وتدخل معظم أراضي ​محافظة إدلب​ السورية إضافة إلى أجزاء من محافظات حمص و​اللاذقية​ وحلب، ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت في إطار عملية "​أستانا​" التفاوضية بين ​روسيا​ وتركيا و​إيران​.