أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه "تم رصد استقرار في عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا في الصين خلال الأسبوع الماضي، لكن يجب تفسير هذا الأمر بحذر كبير"، مشددا على أن "التفشي قد يتطور بأي اتجاه".
ولفت غيبريسوس الى أن "فريق الخبراء بقيادة منظمة الصحة العالمية، الذي ينشط حاليا في الصين، قد حقق تقدما جيدا في عمله"، معربا عن "أمله في أن يكون هناك مزيد من الأخبار قريبا"، ومشيرا الى أنه "علينا توحيد الجهود من أجل مكافحة هذا العدو المشترك الذي لا يحترم الحدود".
من جانبه، ذكر الخبير في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، أن "سلوك فيروس "كورونا" خارج مقاطعة هوبي، يتميز "بدرجة أقل من العدوانية والتسرع، ما يمثل إشارة جيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية": نشهد استقرارا بعدد الإصابات بـ "كورونا" في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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