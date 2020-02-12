رئيس الوزراء الجزائري: الوضع المالي للبلاد مرتبط بتقلبات السوق العالمية للمحروقات

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، إن "بلادنا عرفت تسييرا كارثيا للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد، وان ​الوضع المالي​ الحالي للبلاد يبقى هشا ومرتبطا بشكل كبير بتقلبات السوق العالمية للمحروقات، التي تعد المصدر الأساسي لتمويل ​الاقتصاد​ الجزائري".

وقدم جراد خطة عمل لـ"حكومته أمام الغرفة الأولى للبرلمان، في ظل وضع مالي هش مرتبط بشكل كبير بتقلبات السوق العالمية للمحروقات، التي تمثل المصدر الأساسي لتمويل الاقتصاد الجزائري".