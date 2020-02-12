الداخلية التركية أعلنت ترحيل "إرهابي" يحمل الجنسية الألمانية إلى بلاده

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ في بيان، أنّ "عمليّة ترحيل المقاتلين الأجانب مستمرة، وفي هذا الإطار تمّ ترحيل إرهابي يحمل الجنسية الألمانية إلى بلاده".

وكانت الوزارة قد أفادت في 11 تشرين الثاني الماضي، ببدء ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلادهم. في هذا الإطار، شدّد وزير الداخلية ​سليمان صويلو​ على أنّ "​تركيا​ ليست فندقًا لعناصر "داعش" من مواطني الدول الأُخرى".