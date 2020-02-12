أعلن ​الجيش اللبناني​، في بيان، عن "قيام ​طائرة​ ​مسيرة​ (درون) معادية بخرق الأجواء اللبنانية فوق بلدة ​ميس الجبل​، حيث أطلق عناصر الجيش النار باتجاهها ما أجبر المسيرة على الإنسحاب نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يتصدى لطائرة مسيرة معادية خرقت الأجواء فوق ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.