الأرصاد الجوية: طقس يوم غد غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الأحد حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الخميس: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ وضباب محلي على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ خفيفة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية مع بقاء خطر تكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن 1400 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع وانخفاض في نسبة الرطوبة.

السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة أحياناً في مناطق ​البقاع الشمالي​.