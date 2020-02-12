النشرة: سقوط جرحى للقوى الامنية اثناء مطارة احد المطلوبين في جزين

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، عن "قيام دورية تابعة ل​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ وعلى رأسها مدير مكتب صيدا وجزين، بمطاردة احد المطلوبين في بلدة كفرجرّة عند مدخل منطقة جزين، وتخللت المطاردة ​اطلاق نار​، مما أسفر عن إصابة الرائد (ف. ر) والرقيب (أ. ع)، وتم نقلهما بواسطة ​الصليب الاحمر اللبناني​ الى أحد المستشفيات في ​مدينة صيدا​". إضغط للمزيد

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