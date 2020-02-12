النشرة: إعتصام في ساحة إيليا إحتجاجا على توقيف 5 ناشطين

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان محتجين من حراك صيدا ينظمون اعتصاما عند تقاطع ايليا، احتجاجا على حملة الاعتقالات التي أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص من ناشطي الحراك بتهمة قيامهم ب​اعمال شغب​ وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

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