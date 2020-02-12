أفاد مراسل ​النشرة​ في حاصبياً عن "تحليق ​طائرة​ مسيرة(درون) فوق مركز ​الجيش اللبناني​ في منطقة البياض في بلدة ​ميس الجبل​ قرابة ​الساعة​ الثامنة مساءً، مما استدعى من عناصر المركز باطلاق النار باتجاها، وإجبار الطائرة على التراجع باتجاه ​الاراضي الفلسطينية​". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش يطلق النار على طائرة مسيرة اسرائيلية ببلدة ميس الجبل ويجبرها على التراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.