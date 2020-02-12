أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إدي أبي اللمع، في تصريح تلفزيوني من سد البوشرية، على خلفيّة الإشكال بين أبناء المنطقة وشبان من حي الزعيترية، "أنّنا أهل في هذه المنطقة، لكنّنا سمعنا خلال الإشكال كلمات نابية على جميع المستويات وشتائم طائفيّة وتهديدًا".
وركّز على أنّ "هناك بين أهالي الزعيترية أشخاصًا مندسّين، لأاّننا نعيش مع هؤلاء الأهالي منذ سنوات، ولم تكن تحصل هكذا إشكالات"، محذّرًا من "التفرقة بين الناس"، لافتًا إلى "أنّنا نعمل على تفادي الإشكالات وليستر الله من إشكال لا يمكن ضبطه".
وكان قد وقع أمس الثلثاء، إشكال بين سائق "باص" من حي الزعيترية في الفنار، وسكان منطقة سد البوشرية، تطور اليوم وأدّى إلى سقوط 7 جرحى بينهم مختار الجديدة- سد البوشرية شربل خوري، وتوقيف عدد من الأشخاص في ظلّ انتشار أمني كثيف.
كانت هذه تفاصيل خبر أبي اللمع عن إشكال سد البوشرية: نحذر من التفرقة ونعمل على تفادي الإشكالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.