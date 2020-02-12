أبي اللمع عن إشكال سد البوشرية: نحذر من التفرقة ونعمل على تفادي الإشكالات

أكّد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​إدي أبي اللمع​، في تصريح تلفزيوني من ​سد البوشرية​، على خلفيّة الإشكال بين أبناء المنطقة وشبان من حي ​الزعيترية​، "أنّنا أهل في هذه المنطقة، لكنّنا سمعنا خلال الإشكال كلمات نابية على جميع المستويات وشتائم طائفيّة وتهديدًا".

وركّز على أنّ "هناك بين أهالي الزعيترية أشخاصًا مندسّين، لأاّننا نعيش مع هؤلاء الأهالي منذ سنوات، ولم تكن تحصل هكذا إشكالات"، محذّرًا من "التفرقة بين الناس"، لافتًا إلى "أنّنا نعمل على تفادي الإشكالات وليستر الله من إشكال لا يمكن ضبطه".

وكان قد وقع أمس الثلثاء، إشكال بين سائق "باص" من حي الزعيترية في ​الفنار​، وسكان منطقة سد البوشرية، تطور اليوم وأدّى إلى سقوط 7 جرحى بينهم مختار الجديدة- سد البوشرية شربل خوري، وتوقيف عدد من الأشخاص في ظلّ انتشار أمني كثيف.