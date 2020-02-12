يعقوبيان: الثورة مستمرة في الشارع ونهاية هذه السلطة إقتربت

اعتبرت النائب بولا يعقوبيان في حديث تلفزيوني أن "الحكومة لم تحصل على ثقة الناس، وأنبل عمل في لبنان هو العمل المعارض"، مشددة على أن "الثورة مستمرة في الشارع".
ورأت يعقوبيان أن "الذي حصل يوم أمس في الشارع هو جزء قليل من الذي سيأتي لاحقا مع كل قرار خاطئ يتم إتخاذه"، مشيرة الى أن "نهاية هذه السلطة إقتربت".
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