يعقوبيان: الثورة مستمرة في الشارع ونهاية هذه السلطة إقتربت

اعتبرت النائب ​بولا يعقوبيان​ في حديث تلفزيوني أن "​الحكومة​ لم تحصل على ثقة الناس، وأنبل عمل في ​لبنان​ هو العمل المعارض"، مشددة على أن "​الثورة​ مستمرة في الشارع".

ورأت يعقوبيان أن "الذي حصل يوم أمس في الشارع هو جزء قليل من الذي سيأتي لاحقا مع كل قرار خاطئ يتم إتخاذه"، مشيرة الى أن "نهاية هذه ​السلطة​ إقتربت".