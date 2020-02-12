ترزيان: المطلوب ملاحقة ومحاسبة حيتان المال الذين نهبوا البلد

لفت النائب ​هاكوب ترزيان​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "مصطلح كبار المودعين ليس مرادفا لكبار السارقين، فالغالبية العظمى من هؤلاء أتوا بأموالهم عبر سنين من التعب والشقاء، المطلوب ملاحقة ومحاسبة حيتان ​المال​ الذين نهبوا البلد واستفادوا من الوطن و​القروض​ المدعومة والهندسات المالية دون وجه حق على حساب المواطن الصالح، فقط للانصاف".

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