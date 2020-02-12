صوت لبنان: احتجاجات شعبية تحت منزل فيصل كرامي مطالبة برحيله

أفادت إذاعة "صوت لبنان - الحرية والكرامة"، بأن " عددا من المحتجين تجمعوا تحت منزل النائب ​فيصل كرامي​، وأطلقوا هتافات ضده مطالبينه بالرحيل عن ​طرابلس​".

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