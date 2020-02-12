كنعان عن حادثة البوشرية: للتشدد بملاحقة المخالفين والمعتدين على الاملاك العامة والخاصة

اتصل النائب ​ابراهيم كنعان​ بالمراجع الامنية والقضائية المختصة على خلفية الاشكال الذي وقع في ​سد البوشرية​، داعماً الاجراءات التي يقوم بها ​الجيش اللبناني​ وتوقيفه ٤ اشخاص حتى الآن تمهيداً لضبط ​الأمن​ بالكامل وجعله تحت السيطرة"، طالباً من السلطات القضائية التشدد بملاحقة المخالفين والمعتدين على الاملاك العامة والخاصة ومسببي الحادث فورا، واجراء المقتضى القانوني في حقهم.

هذا ووقع اشكال في البوشرية تسبب بسقوط عدد من الجرحى.