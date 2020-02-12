اتصل النائب ابراهيم كنعان بالمراجع الامنية والقضائية المختصة على خلفية الاشكال الذي وقع في سد البوشرية، داعماً الاجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني وتوقيفه ٤ اشخاص حتى الآن تمهيداً لضبط الأمن بالكامل وجعله تحت السيطرة"، طالباً من السلطات القضائية التشدد بملاحقة المخالفين والمعتدين على الاملاك العامة والخاصة ومسببي الحادث فورا، واجراء المقتضى القانوني في حقهم.
هذا ووقع اشكال في البوشرية تسبب بسقوط عدد من الجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان عن حادثة البوشرية: للتشدد بملاحقة المخالفين والمعتدين على الاملاك العامة والخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.