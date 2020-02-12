غبريل: للتعاون مع صندوق النقد ليكون هناك مصداقية لأي مشروع مقترح من قبل الحكومة

لفت الخبير الإقتصادي ​نسيب غبريل​، الى أنه "ليس لدينا برنامجا إنقاذيا متكاملا وحتى لو كان لدينا لا يمكن أن نفكر بعدم سداد سندات اليوروبوندز، فالوقت داهم السلطات وعليها أن تسدد السندات وتبدأ مباشرة وحتى قبل التسديد بالمفاوضات من ضمن الخطة الإنقاذية التي يجب أن تعمل عليها ​الحكومة​ الحالية"، مشيرا الى أن "مصرف ​لبنان​ يمد المستوردين بالسيولة لإستيراد المشتقات النفطية و​القمح​ والأدوية والأدوات الطبية".

ورأى غبريل في حديث تلفزيوني أن "فرصا عديدة تم تقديمها للبنان من خلال مؤتمري ​باريس​ 1 وباريس2 ومن ثم مؤتمر سيدر، إلا أنه لم يلتزم بالإصلاحات البنيوية"، معتبرا أنه "حتى يكون هناك مصداقية، البرنامج الإصلاحي الإنقاذي يجب أن يكون مع ​صندوق النقد​ ليكون له مصداقية في التطبيق، غير ذلك المجتمع الدولي لن يكون مقتنعا بالمشاريع التي ستقدمها السلطات مهما كانت طموحة"، مشددا على أنه "يجب التعاون مع صندوق النقد ليكون هناك مصداقية لأي مشروع مقترح من قبل الحكومة".