رويترز: لبنان طلب رسميا من صندوق النقد أن يرسل وفدا فنيا للمساعدة في وضع خطة مالية

كشفت مصادر حكومية لوكالة "​رويترز​" أن "​لبنان​ طلب رسميا من ​صندوق النقد الدولي​ أن يرسل وفدا فنيا للمساعدة في وضع خطة مالية واقتصادية ونقدية شاملة لإنقاذه من ​الأزمة​"، مبينة أن "الوفد من المتوقع أن يصل في الأيام القليلة القادمة​​​​​​​".

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