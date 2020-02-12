شكرا لقرائتكم خبر عن معارض تركى يتوعد أردوغان: سنحاسبك على كل شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن جوناي كوبيلاي ـ المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي التركى المعارض، هجوما على أردوغان، بسبب دعمه للإرهاب فى المنطقة بصفة عامة، ودعمه للتنظيمات الإرهابية فى سوريا بصفة خاصة، متسائلا: لماذا يتواجد أردوغان فى أدلب.

وأضاف المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي التركى المعارض فى فيديو له، :"إن الجيش العربي السوري يحاول تطهير أرضه من عصابات «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة، إذن ماذا تفعل تركيا هناك؟!، وماذا يفعل الجنود الأتراك في إدلب؟! وتابع :" قبل بضعة أيام ،فقد 8 جنود أتراك حياتهم في إدلب السورية، لماذا مات هؤلاء الجنود في إدلب؟!، ثم لماذا أيضًا لم تسحب تركيا قواتها العسكرية من الأراضي السورية؟!، يجب على أردوغان الإجابة على تلك الأسئلة". وأوضح المعارض التركي قائلا :"إن موقف أردوغان ، تجاه أي شخص يطلب منه الإدلاء بتصريحات عن تلك الموضوعات، كذلك تجاه كل من يوجه له تلك الأسئلة، ويتسم بالغضب الشديد، نحن بوصفنا ثالث أكبر حزب في تركيا لديه مجموعة برلمانية في مجلس النواب التركي، سنحاسب أردوغان باسم الشعب عن كل ذلك وإن لم نفعل، فمن سيحاسبه؟.

وكان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، ذكر من قبل أن السلطات التركية اعتقلت رئيس محافظة بدليس التركية عن حزب الشعوب الديمقراطى الكردى، رومات دورسون، بعد أن داهمت الشرطة منزله فى مدينة تاتفات، حيث داهمت الشرطة التركية منزل رئيس محافظة بدليس التركية عن حزب الشعوب الديمقراطى الكردى، ونُقل دورسون، غير المعروف حتى الآن سبب اعتقاله، إلى مديرية أمن المدينة، وسط توقعات بتزايد أعداد المعتقلين فى المدينة.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن تركيا تواجه فى ظل حكومة حزب العدالة والتنمية انتقادات متصاعدة، بسبب انتهاك حقوق الأقليات، وحملات القمع المتواصلة ضد النشطاء السياسيين والصحافيين وأصحاب الرأى، بالإضافة إلى حملات المداهمة والاعتقال للأكراد، فضلًا عن الإبادة الصامتة، بفرض حظر التكلم بالكردية.

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