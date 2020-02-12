أمانة المتابعة والتواصل بـ"مستقبل وطن" تعقد أول اجتماعاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

عقدت أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد عبدالسلام السنوسي، اجتماعها التنظيمي الأول عقب إعادة تشكيلها، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك في حضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة بتشكيلها الجديد، وفي حضور النائبة أمال رزق الله عضو الأمانة المركزية.

وبحسب بيان، لمستقبل وطن اليوم الأربعاء، عرض محمد عبدالسلام السنوسي، خلال الاجتماع خطة الحزب، فيما يخص أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي، مؤكدًا على دعم الحزب بكل قياداته وعلى رأسهم المهندس أشرف رشاد الشريف، لتبني أي خطة أو استراتيجية متكاملة من الأمانة تتعلق باختصاصاتها، لدراستها ومناقشتها بشكل مؤسسي، بما يعود بالفائدة على المواطن المصري.

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وأشار أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي، إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عقد لقاءات دورية واجتماعات تنظيمية مع أمناء المتابعة والتواصل الاجتماعي، وهيئات مكاتب الأمانات بجميع المحافظات.

وتم خلال الاجتماع عرض خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، لأعضاء هيئة مكتب الأمانة، على شاشة عرض، وذلك لتوضيح المحاور الأساسية لعمل الأمانة في الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، شدد "عبدالسلام"، على أن أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي تسعى في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بالمتابعة المستمرة للفعاليات والأنشطة، وكذلك متابعة الانتهاء من كافة التشكيلات الحزبية الخاصة بالأمانة على مستوى المحافظات والمراكز، بما يخدم استراتيجية الحزب لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، لنيل رضاء المواطن، في إطار سياسة حزب مستقبل وطن لدعم الدولة المصرية.