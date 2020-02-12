"اقتراحات البرلمان" توافق على رصف عدد من الطرق الخدمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سعيد حساسين، برصف طريق بين منطقتي "البراجيل ـ برك الخيم"، بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.

ووعد ممثل المحافظة، بتنفيذ الرصف مع الخطة المقبلة، إلا أن النائب اعترض وطالب بتأجيل عرض المقترح لاجتماع مقبل لحين حضور مسئولة الطرق، وأكد"حساسين" أن كل الطرق بدائرة كرداسة والتي تضم 7 قرى ليس فيها طرق مرصوفة بين القرى مما يسبب كثير من الحوادث بل أن الطرق في حالة سيئة.

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وطالب "حساسين"، أيضا برصف الطريق بين ناهيا وكرداسة، مشيرًا إلى أنه طريق رئيسي على ترعة المريوطية والذي يمتد حتى خارج المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة همام العادلي والمخصص لمناقشة 35 اقتراح برغبة من النواب لرصف طرق، حيث تم الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل لرصف مدخل العزبة الحمراء والقطاوي وعزبة بنان التابعين لكفر بهوت مركز نبروه - محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء سوق سيارات بحي الكوثر بمحافظة سوهاج والاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام عثمان محمود، بشأن رصف شارع سعد، وإعادة رصف شارع سمير صادق بمركز الحوامدية – محافظة الجيزة.

ووافقت أيضا اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب صلاح منصور، بشأن إحلال وتجديد طريق القضاة كفر صقر بدءًا من كوبري أبو مسعود من مصرف صان القبلي محافظة الشرقية والاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني أباظة، بشأن رصف الطريق من أمام النجدة حتى بنهبأي بقرية بنأيوس بمركز الزقازيق- محافظة الشرقية.