أثار المخاوف وأحيا أسطورة الوحش.. "كيارا" تكشف عن هيكل عظمي غامض من البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صفوت

أثار هيكل عظمي ضخم، حملته العاصفة كيارا، التي ضربت بريطانيا وبعض المناطق في أوروبا، مخاوف المواطنين في إسكتلندا، بعدما قذفته مياه البحر على الشاطئ.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على الهيكل العظمي الغامض، الذي لم يعرف إلى أي فصيلة ينتمى حتى اللحظة، وسط حالة من الرعب انتابت سكان إسكتلندا عامة، الذين نشر بعضهم صورًا ومقاطع فيديو للهيكل العظمي الغامض، مطالبين السلطات بتحديد ماهيته.

وفي حين اعتقد البعض أنه هيكل عظمي لحوت لفظته مياه البحر بفعل الرياح والأمواج العاتية، أشار البعض مازحًا إلى أنه قد يكون "وحش بحيرة نيس" أو "وحش لوخ نس" الشهير في إسكتلندا، مشيرين إلى أن الوحش ربما هرب من منزله المائي المزعوم على بعد حوالي 100 ميل.

الغريب في الأمر أنه حتى علماء الأحياء البحرية أظهروا ارتباكًا حيال هذا المخلوق، حيث قال دافيد لوسو الأستاذ في جامعة أبردين إنه سيحتاج إلى مزيد من المعلومات.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن البعض ظن أن الهيكل العظمي لـ حوت أو دولفين، في حين أن البعض الآخر امتنع عن هذا الاقتراح قائلًا إن "قرون" المخلوق تجعله من فصيلة أسماك القرش الأكثر ثراءً.

ويقول دافيد لوسو الأستاذ في جامعة أبردين في علوم الأحياء البحرية، إنه سيحتاج إلى مزيد من المعلومات، مضيفًا: "للأسف من هذه الصورة لا يمكننا أن نقول الكثير، غير أنه يشبه الحوت من بعض النواحي".

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وأثار الهيكل العظمي الغريب، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة، حيث يقول متابع للحدث، إن "الهيكل العظمي يشبه إلى حد كبير الدولفين، لكن الفقاريات الذيلية تبدو ضئيلة إلى حد ما، مضيفًا أنها ليست سمكة قرش".

ويرد آخر: "يبدو العمود الفقري وكأنه مصمم للحركة جنبًا إلى جنب، فيما تتحرك الحيتان لأعلى ولأسفل".

بينما مازح آخرون أنه وحش بحيرة الأسطوري "لوخ نيس"، مشيرين إلى أن الوحش ربما هرب من منزله المائي المزعوم على بعد حوالي 100 ميل.

ويقول أحد المشاركين في التعليق على الصورة، "لوخ هرب إلى البحر ولكن بعد ذلك وصل إلى نهايته، فيما ردت فتاة قائلة: "لوخ، لا يمكن أن تتكيف مع الماء المالح".

وطالما كان وحش بحيرة لوخ أسطورة أسكتلندية، حيث يزعم العشرات سنويًا بأنهم يرون الأسطورة الأسكتلندية في مياه البحر.

وبحسب "ديلي ميل" فإن العام الماضي سجل أكبر عددًا من الادعاء بمشاهدة الوحش الأسطوري لوخ، حيث زعم أكثر من 18 شخصًا مشاهدته، حتى أن عددهم تجاوز من زعم مشاهدته في 1983، وهو الوقت الذي انتشرت فيه الأسطورة بشكل واسع بين سكان إسكتلندا.