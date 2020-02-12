حريق محدود في مركز شباب "بني منين" ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود شب في مركز شباب بمركز الفشن جنوب بني سويف، دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق محدود في مركز شباب قرية بني منين التابعة لمركز الفشن، وانتقل رجال الإطفاء وتمكنوا بمساعدة الأهالي من السيطرة على النيران التي أسفرت عن احتراق جهازين كمبيوتر، وطابعة، وثلاجة، وتكييف، وعدد من الكراسي.

وتبين من المعاينة والفحص أن الحريق نشب جراء ماس كهربائي في لوحة مفاتيح بإحدى غرف المركز، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.