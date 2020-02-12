وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان التهديدات الإيرانية وقضية اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، مع فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي العلاقات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الحاجة المستمرة لمواجهة السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء بومبيو، اليوم الأربعاء، في واشنطن مع نظيره السعودي الذي يزور الولايات المتحدة حاليًا.

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وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو أكد، خلال اللقاء، على أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية في مواجهة التهديدات الإيرانية.

وأعرب الوزيران عن قلقهما من أعمال العنف الأخيرة في اليمن ، بما في ذلك الهجمات الحوثية عابرة الحدود في السعودية ، كما اتفقا على الحاجة للعودة السريعة لعدم التصعيد.

كما أكد الوزير الأمريكي على دعم بلاده للتسوية السياسية للنزاع اليمني وهي التسوية التي تشرف عليها الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص مارتن جريفيث.