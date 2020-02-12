ضبط كمية كبيرة من الأدوية داخل مخزن مخالف بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:
ضبطت صحة الغربية، اليوم الأربعاء، مخزن غير مرخص بداخله كمية كبيرة من الأدوية قبل طرحها للبيع.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بورود معلومات لمدير الإدارة العامة للصيدلة الدكتور خالد أصيل، عن وجود مخزن غير مرخص بدائرة قسم أول طنطا للاتجار في الأدوية.
تم التنسيق مع إدارة مباحث التموين بالغربية تحت إدارة العميد محمد عتمان، وتوجهت حملة بقيادة التفتيش الصيدلي وبالاشتراك مع مباحث التموين، وتم مداهمة المكان الغير مرخص وتحريز الأدوية الموجودة به وتسليم المحضر والمضبوطات لمباحث التموين لاستئناف باقى الإجراءات وقيد المحضر والعرض على النيابة المختصة.
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