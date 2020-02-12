هولندا / إنفجار في مكتب بريد في أمستردام بسبب رسالةٍ ملغومة

وكالات- قالت الشرطة الهولندية إن إنفجارا جد صباح اليوم، الأربعاء 12 فيفري 2020، في مكتب شركة للبريد في أمستردام قد يكون بسبب رسالة ملغومة
وأوضحت أنه لا إصابات بسبب هذا الإنفجار .
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